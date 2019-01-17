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Небайдужих просять допомогти багатодітній сім’ї померлого бійця АТО

Олександр Косик

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На Львівщині збирають кошти для допомоги родині померлого бійця АТО Володимира Швайки, у якій залишилось 9 дітей. Про це Пише видання Zaxid.net, передає Львівський портал.

 

Дружина загиблого військового Марія Ракус з дев’ятьма доньками проживає в однокімнатній квартирі у селі Куровичі Золочівського району. Наприкінці вересня незнайомець подарував цій сім’ї 3-кімнатний будинок у цьому ж селі, куди Марія з дітьми найближчим часом переїдуть. Наймолодшій доньці померлого Володимира Швайки – 7 місяців, найстаршій – 21 рік.

Як розповіла керівниця благодійної організації «Батальйон фей» Леся Борсук, Володимир Швайка два роки воював на Донбасі у складі добровольчого 8-го батальйону «Аратта», де пережив інфаркт. Однак повернувшись додому, чоловік 11 січня помер.

За словами Лесі Борсук, сім’ї зараз потрібні миючі засоби, пральний порошок, посуд, постіль та продукти. З одягу донькам Марії Ракус потребують взуття на весну та літо.

Зараз сім’я живе за соціальні виплати від держави та допомогу волонтерів, відтак потребує постійної підтримки. Небайдужі можуть надсилати кошти на карку «ПриватБанку» Марії Ракус – 5168 7427 2541 2260. З жінкою можна сконтактувати через Facebook, щоб уточнити розмір одягу дітей чи інші потреби.

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