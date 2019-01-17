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На Сихові розшукують 29-річного шахрая

Дарина Смеречанська

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Поліція розшукує 29-річного мешканця Сихова за шахрайство. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Так, працівники Сихівського відділу поліції за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, розшукують Петрова Івана Олексійовича, 6.08.1989 р.н., мешканця м. Львів, пр. Червоної Калини.

Всім, кому що-небудь відомо про його можливе місце перебування, прохання повідомити за телефонами:   (032) 221-02-99,  221-09-99, або 102.

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