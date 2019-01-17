На Пустомитівщині невідомий водій збив пішохода і утік

На Пустомитівщині розшукують водія невстановленого автомобіля, який збив пішохода у селі Семенівка, і утік із місця ДТП. Про це Львівському порталу, повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

«Правоохоронці просять зголоситись очевидців дорожньо-транспортної пригоди, що сталась 16 січня близько 19.37 на вулиці Шевченка у селі Семенівка», – йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода, 29-річного місцевого мешканця, після чого втік з місця події.

Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, зокрема перелом гомілки та був госпіталізований.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Усіх, хто був очевидцем скоєння цієї ДТП або володіє інформацією, що допоможе встановити особу водія-втікача, просимо зголоситись на оперативну лінію 102.