Минулого року управління юстиції Львівщини передало в ООС 30 автомобілів контрабандистів

У 2018 році Головне територіальне управління юстиції у Львівській області передало 30 конфіскованих автомобілів на потреби військових у зоні ООС. Про це сьогодні, 17 січня, на прес-конференції розповів заступник начальника управління Юрій Сало, передає кореспондент Львівського порталу.

Всі ці автомобілі були конфісковані у громадян України і не тільки, які намагались провезти через кордон країни якісь контрабандні товари.

«За цими автомобілями до нас зверталось багато благодійних організацій, державних структур, однак ми надали перевагу військовим частинам, бо ми вважаємо, що на Сході ці автомобілі будуть найбільш потрібними», – пояснив Юрій Сало.