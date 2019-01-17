«Львівська залізниця» недоотримала за пільговиків понад 56 мільйонів

У 2018 році Львівській залізниці компенсували лише 17,4% від суми витрат на пільгові перевезення у приміському сполученні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі регіональної філії «Львівської залізниці».

За даними відомства, впродовж 2018 року регіональна філія «Львівська залізниця» надала послуг із перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні на загальну суму понад 68 млн. 484 тис. грн. Тоді як органи державної влади та місцевого самоврядування у семи областях (Львівська, Тернопільська, Рівненська, Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська), які об’єднує залізниця, за рік компенсували магістралі лише 11 млн. 906 тис. грн., що становить 17,4% від фактично витраченої суми. Відтак, збитки Львівської залізниці у приміському сполученні лише за пільгові перевезення у 2018 році становлять понад 56,5 мільйона гривень.

У приміському сполученні на Львівщині за перевезення пасажирів пільгових категорій у 2018 році нараховано понад 27,1 млн. грн., тоді як за рік компенсовано близько 5 млн. грн.

На Тернопільщині за звітний період Львівській магістралі компенсовано 1,627 млн. грн. за фактичної суми витрат у 12,183 млн. грн. На Рівненщині компенсовано 1,471 млн. грн. тоді як витрати залізниці на забезпечення перевезень пільгових категорій громадян у області становлять понад 7,9 млн. грн.

Понад 6 млн. грн. упродовж минулого року залізниця витратила на забезпечення пільгових приміських перевезень у Волинській області. При цьому за звітний період отримала 2 млн. грн. компенсації. Понад 4,7 млн. грн. Львівська залізниця витратила на пільгові перевезення у Закарпатській області, отримавши близько чверті компенсації від цієї суми.

У Чернівецькій та Івано-Франківській областях, де магістраль за 2018 рік сумарно надала послуг із перевезення пасажирів пільгових категорій на понад 10 млн. грн., компенсували заледве 721 тис. грн. На Івано-Франківщині за звітний період залізничникам відшкодували 577 тис. грн., що становить 8,3% від фактично витраченої суми, у Чернівецькій області відповідно – 143,6 тис. грн. (4,1%).

Поряд із тим, Львівська магістраль вкотре наголошує, що у бюджетах обласних, районних рад і адміністрацій, а також міських рад та об’єднаних територіальних громад закладаються суми компенсацій, що не відповідають реальним витратам магістралі за надання цієї послуги. Тож залізничники звертаються до органів державної влади та місцевого самоврядування із проханням уважно поставитися до планування коштів, що призначені для відшкодування за перевезення пасажирів пільгових категорій під час формування бюджетів на 2019 рік.