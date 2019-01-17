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Львів’ян запрошують на неординарне різдвяне музично-театральне дійство «Мозаїка»

Андрій Котенський

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27 січня у Львові, на Lem Station (трамвайне депо, що по вул. Сахарова), відбудеться різдвяне музично-театральне дійство «Мозаїка». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

«Мозаїка» – це поєднання архаїчного співу та сучасної музики, режисерських знахідок та композиторських інновацій, дизайнерських задумів та актуальної сценографії. Це занурення у тему Різдва – тему глибоку та багатовимірну.

Цьогоріч, 27 січня, зірковий концерт «Мозаїка» на Lem Station поєднає виконавців різних творчих світів: відомого актора українського кіно та театру Миколу Березу (виконавець головної ролі у фільмі «Червоний»), литовського саксофоніста Петраса Вішняускаса (гість цьогорічного фестивалю Leopolis Jazz Fest з його знаменитим Lithuanian jazz orchestra), знану співачку та режисерку Уляну Горбачевську (проекти «Ультрамарин», «Антонич удома», «Альберт або найвища форма страти»…).

Співтворцями концертної містерії стануть найкращі львівські виконавці класичної музики: Ярина Горбачевська (альт), Оксана Литвиненко (віолончель), Анастасія Мякушко (віолончель). І, як завжди, у проекті «Мозаїка» звучатимуть дитячі голоси – цього року це хор «Жайвір» (керівник Наталя Чмир-Козяр).

Цього року цей уже традиційний міжнародний творчий проект Уляни Горбачевської проходитиме за підтримки посольства Республіки Литва в Україні.

Початок концерту о 19:00.

Квитки на різдвяне музично-театральне дійство «Мозаїка» можна придбати тут: Gastroli.ua

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