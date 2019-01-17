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Десятьом жінкам з Львівщини присвоїли звання «Мати-героїня»

Олександр Косик

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Президент України Петро Порошенко підписав указ щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня» українським матерям, серед яких десять – зі Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Відтак, за материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх розвитку присвоїли почесне звання «Мати-героїня» матері п’яти дітей Світлані Адамович, матері восьми дітей Вернер Мар’яні, матері п’яти дітей Давидюк Галині, матері шести дітей Дробіт Зоряні, матері п’яти дітей Камільовській Наталії, матері п’яти дітей Ковальчук Надії, матері п’яти дітей Падун Марії, матері шести дітей Хваліботі Оксані, матері п’яти дітей Чорній Світлані, матері п’яти дітей Пригоді Марті.

Фото: ЛОДА

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