Чим замінити печиво і торти: нешкідливі солодощі для нашого здоров'я і фігури

У гонитві за ідеальною фігурою і бажанням позбавитися від зайвої ваги, людина неодмінно зіткнеться з певними труднощами. Однією з них є солодкі спокуси – різні цукерки, шоколадні плитки, випічка – і це лише мала частина тих ласощів, від яких доведеться відмовитися. З одного боку, в них немає нічого поганого, адже такі продукти насичені швидкими вуглеводами, які активізують вироблення гормонів «щастя». Але з іншого – саме цукор є головним ворогом не тільки в боротьбі за ідеальну фігуру, але й у збереженні здоров’я організму: погані зуби, діабет і т. д, передає Ukrhealth.net.

Однак не варто сумувати і впадати у відчай, адже є безліч продуктів, які можуть запросто вгамувати тягу до солодкого і при цьому виявитися корисними! Розглянемо разом продукти, здатні замінити свої пересичені цукром аналоги.

Мед

Звичайний мед – це по-справжньому корисний, цілющий, унікальний продукт, створений бджолами. Він є коморою вітамінів і мінералів та інших корисних сполук. Серед його переваг виділяють користь для травлення, імунітету, а також сприятливий вплив на статеву функцію. До всього іншого, мед – природний замінник цукру, і його застосування для створення кулінарних шедеврів допоможе обійтися без використання звичного підсолоджувача. Варто пам’ятати, що нормальна і нешкідлива доза вживання даного продукту для дорослої людини на добу – це 1-2 чайних ложки.

Гіркий шоколад

Якщо перед вами стоїть мета скинути зайву вагу і привести фігуру в порядок, то доведеться відмовитися від вживання молочного шоколаду. Однак цього не можна сказати про гіркий чорний продукт какао бобів! І нехай за смаковими показниками гіркий шоколад трохи поступається молочному, зате з точки зору користі, значно виграє. Так, какао боби що містяться в ньому сприятливо впливають на кровотворні процеси, збільшують ступінь активності мозку і роблять безпроблемним перебіг ПМС у представниць прекрасної статі. Також регулярне споживання такого продукту здатне попередити виникнення склерозу і навіть раку. Норма споживання – до 150 грам на добу.

Сухофрукти

Всім знайомі сухофрукти – курага, чорнослив та інші – є найбільш рекомендованими аналогами солодких продуктів. Вони, безсумнівно, вкрай корисні, так як допомагають зміцнити судини, серце, сприятливо впливають на роботу травного тракту, а також здатні попередити утворення тромбів. Єдине, про що потрібно пам’ятати — це норма споживання. Вона складає не більше 100 грам сухофруктів на добу.

Цукати

Варені в сиропі шматочки ягід і фруктів – це знайомі багатьом ласощі, іменовані цукатами. При цьому оболонка такого продукту ніяк не позначається на корисності того, що знаходиться під нею: насичені різнокольорові кубики цукатів приховують безліч необхідних вітамінів і з’єднань. Цукати здатні зміцнити нерви, наповнити людину енергією і сприятливо впливати на функцію серцевого м’яза. Це відмінна альтернатива цукеркам.

Зефір

Такий популярний на територіях колишніх країн СРСР продукт має східні коріння і являє собою найбільш ніжне з усіх відомих ласощів. Саме слово «зефір» перекладається як «легкий вітер». Склад зефіру простий – це фруктове пюре, що збивається разом з цукром та яєчним білком в невагому масу. Його інгредієнти наповнюють організм людини лише корисними і необхідними мінералами і з’єднаннями: залізом, білками, фосфором тощо. Зефір стане корисний для травлення, судин, нігтів і волосся. Однак варто побоюватися його калорійності і не зловживати продуктом: 1-2 порцій зефіру в день буде достатньо.

Халва

А ось ще одні ласощі, гарячі улюблені безліччю людей, і які теж мають східні коріння. Важливо бути уважним при виборі халви, так як не вся представлена на прилавках магазинів продукція є натуральною і по-справжньому корисною. Продукт натуральний, якщо до складу входить соняшникове, арахісове або кунжутне насіння. Справжня халва не містить цукру, зате включає в свій склад мед. Споживаючи до 100 грам халви на добу, можна зміцнити судини і поліпшити процеси травлення, а також очистити шкіру і омолодити організм.

Мармелад

Улюблена їжа більшості дітей! Солодкі і м’які цукерки химерної або простої круглої форми є дивовижно корисним продуктом. Правда, тільки в тому випадку, коли він натуральний. Приготований з фруктового або ягідного пюре мармелад вкрай корисний і поживний: він багатий пектинами, і є натуральним сорбентом, виводить токсини з організму і очищає кишечник. Споживайте не більше 2-3 шматочків натурального мармеладу в день, і ви неодмінно відчуєте його користь!

Пастила

Цей продукт є родичем зефіру та мармеладу. Виготовляється він переважно з фруктів і ягід – яблук, брусниці тощо. Саме ці натуральні компоненти роблять його солодкість надзвичайно корисною і поживною: пастила насичена вітамінами та вуглеводами, а також рослинними волокнами. Споживайте не більше 50 грам пастили в день і зміцніють ваші кістки, шкіра посвіжіє, а кровотворні процеси прийдуть у стан піднесення.

Варення

Самі натуральні ласощі! Особливо, якщо готувати його в домашніх умовах і використовувати для цього натуральні інгредієнти. Варто зазначити: класичним різновидам краще віддати перевагу «п’ятихвилинку» або холодний джем: у них менше цукру, ніж у звичайному варенні. Користь продукту очевидна – це насиченість вітамінами і корисними речовинами. Однак не варто зловживати варенням: нормою є всього 2-3 столових ложки в день.

Фрукти і ягоди

Чи варто говорити про те, яку користь приховують в собі натуральні ягоди і фрукти? Вони сприятливо впливають майже на всі системи людського організму і здатні поліпшити стан здоров’я кожного з нас. До того ж, фрукти і ягоди є справжньою знахідкою для людей, бажаючих привести в порядок свою фігуру — ними легко замінити солодощі та задовольнити найсильнішу потребу в солодкому.

Їх явна перевага полягає у відсутності будь-яких обмежень на споживання.

Стевія

Ця трава стевія – екзотичний різновид рослини, який прийшов до нас з Америки. Вона є натуральним природним замінником цукру, з якого виготовляється безліч різних продуктів: сиропи, порошки, шипучі таблетки, а також безліч інших солодощів. Стевія насичена безліччю амінокислот, мікроелементів і вітамінів. Регулярне споживання продуктів з її змістом сприятливо позначиться на імунній системі і підвищить опірність організму бактеріальним інфекціям.

При бажанні будь-які солодощі можна легко замінити на інші і при цьому отримати максимум користі і мінімум калорій! Споживаючи перераховані продукти в зазначених нормах, ви зможете без зусиль досягти поставлених цілей – скинути декілька кілограмів, а також поліпшити загальний стан здоров’я. Харчуйтеся корисно!