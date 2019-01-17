ОСТАННІ НОВИНИ

Чим замінити печиво і торти: нешкідливі солодощі для нашого здоров'я і фігури

Дарина Смеречанська

|

У гонитві за ідеальною фігурою і бажанням позбавитися від зайвої ваги, людина неодмінно зіткнеться з певними труднощами. Однією з них є солодкі спокуси – різні цукерки, шоколадні плитки, випічка – і це лише мала частина тих ласощів, від яких доведеться відмовитися. З одного боку, в них немає нічого поганого, адже такі продукти насичені швидкими вуглеводами, які активізують вироблення гормонів «щастя».  Але з іншого – саме цукор  є головним ворогом не тільки в боротьбі за ідеальну фігуру, але й у збереженні здоров’я організму: погані зуби, діабет і т. д, передає Ukrhealth.net.

 

Однак не варто сумувати і впадати у відчай, адже є безліч продуктів, які можуть запросто вгамувати тягу до солодкого і при цьому виявитися корисними! Розглянемо разом продукти, здатні замінити свої пересичені цукром аналоги.

Мед

Звичайний мед – це по-справжньому корисний, цілющий, унікальний продукт, створений бджолами. Він є коморою вітамінів і мінералів та інших корисних сполук. Серед його переваг виділяють користь для травлення, імунітету, а також сприятливий вплив на статеву функцію. До всього іншого, мед – природний замінник цукру, і його застосування для створення кулінарних шедеврів допоможе обійтися без використання звичного підсолоджувача. Варто пам’ятати, що нормальна і нешкідлива доза вживання даного продукту для дорослої людини на добу – це 1-2 чайних ложки.

Гіркий шоколад

Якщо перед вами стоїть мета скинути зайву вагу і привести фігуру в порядок, то доведеться відмовитися від вживання молочного шоколаду. Однак цього не можна сказати про гіркий чорний продукт какао бобів! І нехай за смаковими показниками гіркий шоколад трохи поступається молочному, зате з точки зору користі, значно виграє. Так, какао боби що містяться в ньому сприятливо впливають на кровотворні процеси, збільшують ступінь активності мозку і роблять безпроблемним перебіг ПМС у представниць прекрасної статі. Також регулярне споживання такого продукту здатне попередити виникнення склерозу і навіть раку. Норма споживання – до 150 грам на добу.

Сухофрукти

Всім знайомі сухофрукти – курага, чорнослив та інші – є найбільш рекомендованими аналогами солодких продуктів. Вони, безсумнівно, вкрай корисні, так як допомагають зміцнити судини, серце, сприятливо впливають на роботу травного тракту, а також здатні попередити утворення тромбів. Єдине, про що потрібно пам’ятати — це норма споживання. Вона складає не більше 100 грам сухофруктів на добу.

Цукати

Варені в сиропі шматочки ягід і фруктів – це знайомі багатьом ласощі, іменовані цукатами. При цьому оболонка такого продукту ніяк не позначається на корисності того, що знаходиться під нею: насичені різнокольорові кубики цукатів приховують безліч необхідних вітамінів і з’єднань. Цукати здатні зміцнити нерви, наповнити людину енергією і сприятливо впливати на функцію серцевого м’яза. Це відмінна альтернатива цукеркам.

Зефір

Такий популярний на територіях колишніх країн СРСР продукт має східні коріння і являє собою найбільш ніжне з усіх відомих ласощів. Саме слово «зефір» перекладається як «легкий вітер». Склад зефіру простий – це фруктове пюре, що збивається разом з цукром та яєчним білком в невагому масу. Його інгредієнти наповнюють організм людини лише корисними і необхідними мінералами і з’єднаннями: залізом, білками, фосфором тощо. Зефір стане корисний для травлення, судин, нігтів і волосся. Однак варто побоюватися його калорійності і не зловживати продуктом: 1-2 порцій зефіру в день буде достатньо.

Халва

А ось ще одні ласощі, гарячі улюблені безліччю людей, і які теж мають східні коріння. Важливо бути уважним при виборі халви, так як не вся представлена на прилавках магазинів продукція є натуральною і по-справжньому корисною. Продукт натуральний, якщо до складу входить соняшникове, арахісове або кунжутне насіння. Справжня халва не містить цукру, зате включає в свій склад мед. Споживаючи до 100 грам халви на добу, можна зміцнити судини і поліпшити процеси травлення, а також очистити шкіру і омолодити організм.

Мармелад

Улюблена їжа більшості дітей! Солодкі і м’які цукерки химерної або простої круглої форми є дивовижно корисним продуктом. Правда, тільки в тому випадку, коли він натуральний. Приготований з фруктового або ягідного пюре мармелад вкрай корисний і поживний: він багатий пектинами, і є натуральним сорбентом, виводить токсини з організму і очищає кишечник. Споживайте не більше 2-3 шматочків натурального мармеладу в день, і ви неодмінно відчуєте його користь!

Пастила

Цей продукт є родичем зефіру та мармеладу. Виготовляється він переважно з фруктів і ягід – яблук, брусниці тощо. Саме ці натуральні компоненти роблять його солодкість надзвичайно корисною і поживною: пастила насичена вітамінами та вуглеводами, а також рослинними волокнами. Споживайте не більше 50 грам пастили в день і зміцніють ваші кістки, шкіра посвіжіє, а кровотворні процеси прийдуть у стан піднесення.

Варення

Самі натуральні ласощі! Особливо, якщо готувати його в домашніх умовах і використовувати для цього натуральні інгредієнти. Варто зазначити: класичним різновидам краще віддати перевагу «п’ятихвилинку» або холодний джем: у них менше цукру, ніж у звичайному варенні. Користь продукту очевидна – це насиченість вітамінами і корисними речовинами. Однак не варто зловживати варенням: нормою є всього 2-3 столових ложки в день.

Фрукти і ягоди

Чи варто говорити про те, яку користь приховують в собі натуральні ягоди і фрукти? Вони сприятливо впливають майже на всі системи людського організму і здатні поліпшити стан здоров’я кожного з нас. До того ж, фрукти і ягоди є справжньою знахідкою для людей, бажаючих привести в порядок свою фігуру — ними легко замінити солодощі та задовольнити найсильнішу потребу в солодкому.

Їх явна перевага полягає у відсутності будь-яких обмежень на споживання.

Стевія

Ця трава стевія – екзотичний різновид рослини, який прийшов до нас з Америки. Вона є натуральним природним замінником цукру, з якого виготовляється безліч різних продуктів: сиропи, порошки, шипучі таблетки, а також безліч інших солодощів. Стевія насичена безліччю амінокислот, мікроелементів і вітамінів. Регулярне споживання продуктів з її змістом сприятливо позначиться на імунній системі і підвищить опірність організму бактеріальним інфекціям.

При бажанні будь-які солодощі можна легко замінити на інші і при цьому отримати максимум користі і мінімум калорій! Споживаючи перераховані продукти в зазначених нормах, ви зможете без зусиль досягти поставлених цілей – скинути декілька кілограмів, а також поліпшити загальний стан здоров’я. Харчуйтеся корисно!

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Продукти з усього світу в одному магазині
Олесь ТЯГАЙ
Продукти з усього світу в одному магазині

Відома роздрібна мережа пропонує вітчизняні й імпортні товари за доступними цінами Мешканці Львівщини зовсім нещо...

Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі
Анастасія ПИЖ
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі

Національна мережа дискаунтерів набула слави локомотива вітчизняної торговельної індустрії. Експерти пояснюють причини. ...

Відома торговельна мережа враховує європейські тренди
Марина ТЕРНЯК
Відома торговельна мережа враховує європейські тренди

«АТБ» впроваджує технології, які співпадають з провідними сучасними розробками найкращих дискаунтерів світу У 2018 ро...

Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові
Вероніка РОЙ
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...