Ворог обстріляв військовий автомобіль ЗСУ: десятеро наших бійців поранено

Сьогодні на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиками військового автомобіля Збройних сил України поранення і травми отримали 10 військовослужбовців. Про це повідомляє у Facebook штаб операції Об’єднаних сил, передає Львівський портал.

“В ході злочинного обстрілу російсько-окупаційними військами позицій 72 ОМБР, розташованих на східній околиці населеного пункту Троїцьке із протитанкового ракетного комплексу з напрямку населеного пункту Калинове було пошкоджено вантажний автомобіль, внаслідок чого зазнали поранень 5 військовослужбовців та 5 отримали травмування (акубаротравма)”, – розповідають військові.

За їхньою інформацією, усіх поранених евакуйовано до лікувальних закладів. Їхньому життю нічого не загрожує.

Як повідомив командир 72-ої окремої механізованої бригади, постраждали військові, які розвантажували автомобіль “Урал 4320”.

За його словами, з п’ятьох поранених бійців двоє перебувають у важкому стані.

Згідно з повідомленням штабу ООС, усього протягом середи окупанти чотири рази обстріляли позиції українських військ.

Ворог відкривав вогонь з ПТРК в районі селища Троїцьке, з автоматичних гранатометів поблизу селища Південне, з гранатометів і стрілецької зброї по позиціях українських військових поблизу селища Чермалик, а також з мінометів калібру 82 мм поблизу населеного пункту Новоселівка Друга.