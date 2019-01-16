У Золочівському районі під час пожежі у будинку загинув чоловік

У Золочівському районі внаслідок пожежі у житловому будинку загинув чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У Золочівський відділ поліції 15 січня надійшло повідомлення про пожежу, що сталась у житловому будинку в одному з сіл району.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Після локалізації пожежі у будинку було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Особу загиблого встановлено – ним виявився 48-річний власник будинку. Видимих ознак насильницької смерті на тілі медики не виявили. Попередньо встановлено, що причиною займання могло стати необережне поводження з вогнем.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок» КК України. Проводиться досудове розслідування, призначено експертизи.