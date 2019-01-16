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У Яворівському районі не розминулись легковик та мікроавтобус: травмовані двоє осіб

Юлія Шпак

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Вчора, 15 січня, близько на автодорозі Львів-Краковець неподалік села Івано-Франкове Яворівського району зіткнулись автомобілі «Тойота Яріс» та «Пежо Експерт». Внаслідок ДТП двоє людей отримали травми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як попередньо встановили поліцейські, зіткнулись автомобілі «Тойота Яріс», яким керувала 25-річна мешканка одного з сіл району та «Пежо Експерт», за кермом якого перебував 43-річний житель іншого села на Яворівщині. Внаслідок зіткнення водії отримали тілесні ушкодження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Фото: Ігоря Зінкевича

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