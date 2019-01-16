У Львові за 11 мільйонів облаштують дві великі велосипедні доріжки

У 2019 році у Львові планують облаштувати дві великі велосипедні доріжки. Йдеться про велодоріжки на вул. Княгині Ольги — вул. Академіка А. Сахарова та на просп. В.Чорновола. На виконання робіт у бюджеті розвитку цьогоріч передбачено близько 11 млн. грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Цьогоріч у бюджеті розвитку передбачено 6 млн. грн на будівництво велосипедної доріжки на вул. Княгині Ольги — вул. Академіка А. Сахарова та близько 5 млн. гривень на будівництво велосипедної доріжки на просп. В. Чорновола (від вул. В. Липинського до вул. Варшавської) — вул. Варшавській (від просп. В. Чорновола до вул. Замарстинівської) — вул. Замарстинівській (від вул. Варшавської до вул. І. Мазепи).

«Торік вже тривали роботи щодо облаштування велосипедної доріжки на вул. Княгині Ольги та Сахарова і цього року ми їх продовжуємо. Протяжність цієї велодоріжки в обидві сторони становить близько 1,5 км. На цей рік, на роботи передбачено 6 мільйона гривень.

Також заплановано будівництво велосипедної доріжки на просп. Чорновола. Станом на сьогодні проект є готовий. Плануємо розпочати ремонтні роботи в другому кварталі — це орієнтовно десь в черні місяці, розпочнеться облаштування цієї велосипедної доріжки», — розповіла директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Маруняк.

До слова, загалом Львів перетнув позначку у 100 км велосипедних шляхів, а план до 2020 року — 268 км.