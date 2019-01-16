У Харкові розстріляли поліцейського

Двоє невідомих у балаклавах скоїли збройний напад на офіцера поліції. Інцидент стався вранці на вулиці Краснодарській, у Харкові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Харкова.

Встановлено, що коли потерпілий виходив з під’їзду, до нього підійшли двоє невідомих. Нападники вдарили чоловіка та зробили декілька пострілів із невстановленої зброї в область голови, після чого негайно зникли з місця події на автомобілі темного кольору.

Попередньо, потерпілий із пораненнями голови та шиї доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Працівники поліції вживають усіх заходів щодо встановлення осіб зловмисників та їх затримання, введений план «Сирена».

Поліція Харкова звертається до громадян з проханням, якщо вам відома будь-яка інформація або ви стали свідком події, повідомити до поліції за телефонами: 7059300, 93-80-00, 93-50-40 або 102.