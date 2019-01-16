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Рева заявив, що за рік середня зарплата українців зросла на 25%

Юлія Шпак

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Зростання середньої заробітної плати за підсумком 2018 року становить приблизно 25%. Про це міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив в ефірі одного з телеканалів, передає УНІАН.

 

«Наскільки зросла заробітна плата за підсумком року, ми ще не знаємо, однак це в районі 25% по року», – сказав він.

Міністр також нагадав, що автоматичний перерахунок пенсій для населення з 1 березня буде ґрунтуватися на двох базових показниках – інфляції та розмірі середньої заробітної плати за минулий рік.

«Зараз запроваджено формульний механізм, який враховує два річних показника – інфляцію і зростання середньої заробітної плати в країні. Половина цих показників складається, виводиться загальний коефіцієнт», – зазначив Рева.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за прогнозами Міністерства фінансів України, розмір середньої зарплати українців у 2019 році складе 10 129 гривень на місяць.

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