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У Мінфіні прогнозують, що середня зарплата в Україні у 2019 році перевищить 10 тисяч гривень

Юлія Шпак

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За прогнозами Міністерства фінансів України, розмір середньої зарплати українців у 2019 році складе 10 129 гривень на місяць. Про це повідомляє Громадське.

 

Водночас, у 2020-2021 роках середня зарплата має зростати приблизно на тисячу гривень щороку. Відповідно, зо прогнозами Мінфіну, у 2020 році українці в середньому отримуватимуть 11,45 тисяч гривень на місяць, а у 2021 році — 12,83 тисяч гривень на місяць.

«Зростання трудової міграції призводить до браку кваліфікованих працівників, що набуває важливого значення серед перешкод у розвитку бізнесу. Позитивним аспектом є збільшення грошових переказів трудових мігрантів до України (до 9,5 мільярда доларів), що підтримує споживання та платіжний баланс», — повідомляють у Мінфіні.

 

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