Поліція затримала чоловіка, який «обчистив» львівську квартиру на 70 тисяч гривень

Поліцейські викрили зловмисника, причетного до крадіжки з львівської квартири. Чоловік викрав з квартири речей на загальну суму 70 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Галицький відділ поліції 14 січня за допомогою звернулася 26-річна львів’янка, яка повідомила, що у неї з квартири було викрадено планшет «Самсунг», грошові кошти в сумі 2000 доларів США та золоті вироби. Загальна сума завданих збитків становить близько 70 тисяч гривень.

Оперативники встановили, що до скоєння крадіжки причетний раніше судимий за майнові злочини 34-річний мешканець Львова, який проник у квартиру, пошкодивши вікно. У нього правоохоронці вилучили речові докази та деякі викрадені речі.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, триває досудове розслідування.