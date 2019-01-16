Показати очі перемоги. Захисники з Львівщини взяли участь у фотопроекті «Незламні кіборги»

У день пам’яті Героїв-кіборгів, які в січні 2015-го року у найзапекліших боях боронили Донецький аеропорт, 16 січня, у Львівському музеї визвольної боротьби відбулося фотосесія проекту «Незламні кіборги», передає кореспондент Львівського порталу.

Директорка департаменту соціального захисту населення ЛОДА Наталія Кузяк, як основна організаторка проекту, пояснила, що мета фотосесії – показати пересічним львів’янам, очі перемоги, очі незламних, що боронили Донецький аеропорт.

«Сьогоднішня фотосесія, ці фото створюються для того, щоб подивитися на незламних кіборгів, подивитися в очі перемоги. За результатами проекту ми плануємо створити виставку або в Будинку воїна, або в Музеї історії релігії, щоб всі охочі мали можливість подивитись на ці фотографії. Звісно, якщо хлопці захочуть залишити фото собі, то ми без проблем віддамо їх», – сказала вона.

Загалом у проекту візьме участь близько 20 Героїв, жителів Львівщини. Один з тих, хто погодився долучитись до фотосесії є старший лейтенант 80-ої десантно-штурмової бригади, командир 9-ої роти 3-ого батальйону ЗСУ, захисник Донецького аеропорту Олег Височанський.

«Я був в Пісках, Водяному, об’їздив всі позиції, був під обстрілами, але те, що було в аеропорту, ні з чим не зрівняється. Це був в рази вищий рівень небезпеки, це фактично було пекло. Це – бруд, холод, страх, постійні взриви і кулі. В моєї роти, в якій було 20 осіб, 6 загинули, 3 були в полоні. Всі решта мали якісь поранення…

Насправді я мав інші плани на сьогодні, але мені запропонували долучитись до проекту, я порадився зі своїми побратимами, і вирішив з ними долучитись. Якщо ми, які були безпосередньо учасниками тих подій, не будем розказувати, як це було, то це будуть робити інші, і не завжди це буде правдиво», – поділився боєць.

Наразі невідомо, коли фото побачать світ, проте в облдержадміністрації пообіцяли зробили виставку максимально публічною.