На Львівщині суд кинув за грати юнака, який вчинив 24 крадіжки

До 3 років і 2 місяців позбавлення волі засуджено «серійного» крадія, який вчинив 24 крадіжки у м. Яворів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Повідомляється, що 20-річний обвинувачений раніше судимий за злочини проти власності, на шлях виправлення не став, натомість у період 2016-2018 років скоїв 24 крадіжки у м. Яворів.

«Крадій викрадав з будинків, а також нежитлових приміщень місцевих мешканців, в основному, будівельні інструменти і матеріали, побутову хімію, чорні та кольорові метали. Загальна сума збитків становила понад 96 тис грн.», – йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування до зловмисника застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вироком Яворівського районного суду Львівської області чоловіка визнано винним та засуджено до 3 років та 2 місяців позбавлення волі.

Крім цього, на користь потерпілого стягнуто моральну шкоду у розмірі 5 тис. грн та майже 8 тис. грн судових витрат. Зазначимо, що до набрання вироком законної сили, засуджений перебуватиме у Львівській установі виконання покарань №19.