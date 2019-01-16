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На кордоні затримали злочинців, які вивозили українок у сексуальне рабство до ЄС

Андрій Котенський

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Співробітники Держприкордонслужби та Нацполіції ліквідували транскордонний канал торгівлі людьми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МВС України.

 

За даними відомства, в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин» під час спроби вивозу трьох громадянок України, з метою їх подальшої примусової сексуальної експлуатації в країнах ЄС, затримано двох злочинців. Даними особами є громадянин України – організатор злочинної діяльності та його спільник – громадянин Вірменії, який мав посвідку на постійне проживання в Німеччині.

В поле зору оперативних підрозділів один з зловмисників потрапив ще влітку минулого року. В ході оперативної розробки було задокументовано декілька фактів підготовки до здійснення злочинної діяльності та встановлено коло причетних осіб. Зловмисники, користуючись уразливим станом потерпілих, обіцяли влаштувати дівчат на нібито легальну роботу в Німеччині, а насправді шляхом обману, заганяли жертв в боргову кабалу для подальшої сексуальної експлуатації.

Наразі зловмисники затримані за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм буде оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 ККУ (Торгівля людьми), санкція якої передбачає позбавлення волі строком від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.

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