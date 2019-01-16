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Львів’ян закликають долучитися благодійний фестиваль на підтримку ветеранів АТО

Юлія Шпак

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У суботу, 19 січня, з 11.00 до 19.00 у кінотеатрі Lviv Film Center, що на вул. Володимира Великого 14а, відбудеться благодійний фестиваль на підтримку ветеранів АТО, які отримали важкі поранення в українсько-російській війні та обмежені в пересуванні, проте мають велику мрію. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Мета заходу — збір коштів для організації походу у гори ветеранів АТО різних груп інвалідності та консультації діючим військовим та ветеранам щодо розвитку власної справи; популяризація започаткування власного бізнесу серед ветеранів.

«Під час ярмарку ви матимете змогу відвідати благодійний показ фільму „Позивний Бандерас“, в перерві між ними приєднатись до аукціону, придбавши унікальні вироби зроблені ветеранами (сувеніри, прикраси, іграшки, одяг, предмети декору тощо)», — розповідають організатори.

Також протягом дня відбуватиметься:

  • Відкритий ярмарок: сувеніри, прикраси, іграшки, одяг, предмети декору та інші вироби виготовлені учасниками АТО
  • Презентація книги про жінок на війні «Дівчата зрізають коси» Євгенії Подобної
  • Консультація представника від Львівського Центру надання допомоги УБД стосовно допомоги у відкритті власної справи;
  • Майстер-клас із сальси;

«З 14.00 до 19.00 працюватиме анімаційна зона для дітей учасників заходу (арена блейдів, плетіння канікалону у волосся, малювання та перегляд мультфільму). Посмакувати наїдками нашої волонтерської польової кухні. Кошти, виручені під час акцій забезпечать учасникам АТО на візках можливість здійснити мрію та піднятись в Карпатські гори чи побачити море», — додають організатори.

Захід відбудеться 19 січня. Відкриття об 11.00 год в кінотеатрі Lviv Film Center (вул. Володимира Великого 14а). Вхід на ярмарок вільний. Вартість квитка в кіно всього — 50 грн (діти до 7 років безкоштовно). Учасники усіх інших заходів будуть вдячні за благодійні внески (на ваш розсуд).

Проект Veterans go, мета якого допомогти учасникам АТО на візках подорожувати і вести активний спосіб життя, та разом з цим це психологічна реабілітація воїнів, через допомогу побратиму. В партнерстві з On3wheels (На трьох колесах), два роки поспіль вже було організовано 22 сходжень на різні точки українських Карпат за участю людей з інвалідністю. Наразі такий візок в Україні єдиний.

Програма

11.00 — Офіційне відкриття ярмарку

12.00 — Презентація книги про жінок на війні «Дівчата зрізають коси»

14.00 — Старт аукціону в кіно-залі для всіх бажаючих

15.00 — Безкоштовний майстер-клас із сальси

16.00−17.00 — Консультації, частування та розмови з ветеранами

17.00 — Показ фільму «Позивний Бандерас» (16+)

19.00 — Завершення роботи зони для дітей та закриття ярмарку.

Партнери заходу: Veterans GO, Школа професійного лідерства УБД, Львівський центр надання допомоги УБД, Lviv Film Centr, On3wheels (На трьох колесах).

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