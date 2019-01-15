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Завтра на Львівщині обіцяють значну снiголавинну небезпеку

Олександр Косик

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Синоптики попереджають, що завтра на Львівщині буде ожеледиця на значна снiголавинна небезпека. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області 16 січня збережеться на дорогах ожеледиця. Пориви західного вітру 15 – 20 м/с, вночі хуртовини. Вночі місцями значний сніг.

Збережеться рівень загрози 1 – жовтий (можливі порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць).

У зв’язку iз снiгопадами та хуртовинами 15 – 16 сiчня в горах Львiвської областi зберiгається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

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