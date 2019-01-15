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Від сьогодні залізничні квитки знову можна буде повернути онлайн

Олександр Косик

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Сьогодні, 15 січня, Укрзалізниця відновлює операції повернення проїзних документів на сайті booking.uz.gov.uа, на мобільній версії сайту й мобільних додатках. Призупинення виконання операцій повернення проїзних документів через інтернет діяло з метою запобігання зловживанням у піковий період перевезень з 15 грудня 2018 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Укрзалізниці.

 

За словами директора департаменту з організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень Олександра Красноштана, таке обмеження допомагає запобігати спекуляціям та іншим зловживанням із квитками під час свят. Про виправданість вжитих заходів свідчить наявність квитків на період новорічно-різдвяних перевезень цього зимового сезону.

Аналіз фахівців показує, що переважна кількість квитків викуповується через інтернет у перші хвилини відкриття продажу, а потім значна їх частина повертається в продаж перед відправленням поїзда. Такі дані демонструють, що квитки оптом викуповуються для їх подальшого перепродажу. Вжиті заходи щодо обмеження повернення квитків через інтернет і мали на меті забезпечити надходження у вільний продаж місць для реального пасажира.

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