В Держаудитслужбі заявляють, що українські виші необґрунтовано завищують ціни за навчання

В Україні заклади вищої освіти необґрунтовано завищують ціни за навчання. Про це повідомляє Державної аудиторської служби України.

Повідомляється, що вартість вищої освіти в Україні постійно зростає, щороку збільшуючись приблизно на 10%. Також відмічається, що у закладах вищої освіти різних міст з одним ступенем акредитації вартість навчання відрізняється удвічі-втричі.

«Проведеним заходом державного фінансового контролю в одному із закладів вищої освіти установлено, що відповідно до колективного договору він щомісячно проводить перерахування на рахунок первинної профспілкової організації на культурно-масову, фізкультурну, оздоровчу роботу та надання співробітникам матеріальної і фінансової допомоги у розмірі 2% від надходжень за надання платних послуг, що при складанні калькуляції вартості навчання вже враховано. Отже, вартість навчання у цьому випадку необґрунтовано завищено», – йдеться у повідомленні.

Крім того, проведеними ревізіями встановлено факти надання пільг з платного навчання у вигляді зменшення встановленого розміру вартості (без внесення відповідних змін до укладених договорів) або надання такої послуги взагалі на безоплатній основі, що призводить до недоотримання власних надходжень державними вишами.

«Окремі заклади вищої освіти, намагаючись залучити до себе контингент, занижують вартість навчання через зменшення в калькуляціях видатків з оплати комунальних послуг, що також призводить до втрати власних надходжень», – зазначають у відомстві.

Питання формування вартості навчання для чергового набору студентів постає перед закладами вищої освіти щорічно. Вартість має відповідати ринковому попиту й пропозиції, забезпечивши ліцензійний набір студентів та гарантувати окупність витрат з цієї освітньої послуги.

«Не завжди ці два критерії вдається задовольнити з кожною зі спеціальностей, яких у закладах вищої освіти декілька. Як правило, одні спеціальності популярніші і на них високий конкурс – це підстава для підвищення вартості навчання, інші спеціальності менш популярні, тож вартість навчання буває нижча за собівартість. Натомість вирахувати реальну собівартість навчання за кожною спеціальністю неможливо, утім і не вимагається, позаяк чинні нормативні документи визначають тільки середню вартість навчання», – сказано у повідомленні.

Також зазначається, що до 2014 року вартість навчання у закладах вищої освіти залишалася практично незмінною протягом 7 років і коригувалася незначно. У 2018 році підвищення вартості контрактного навчання – це вимушений захід, на який зважилося керівництво ЗВО, щоб покривати витрати на утримання приміщень та їх обслуговування.

«Наразі в Україні велика проблема з енергоефективністю у ЗВО. Така ситуація склалася через те, що приміщення частіше застарі, великі чи у занедбаному стані, матеріально-технічна база кожного ЗВО не однакова, але безперечно, потребує постійних фінансових витрат. Крім цього, тарифи на комунальні послуги постійно зростають. Тому деякі українські ЗВО тимчасово вимушені переходити на дистанційне навчання саме через неспроможність оплачувати рахунки за комунальні послуги», – додають Держаудитслужбі.

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