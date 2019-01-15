У структурних підрозділах Академії сухопутних військ стартував новий навчальний рік

Військовослужбовці 184-го Навчального центру та Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ розпочали новий навчальний рік. У цьогорічних планах структурних підрозділів Національної академії – створення нових шкіл підготовки за фахом та розбудова соціальної інфраструктури. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі академії.

З цієї нагоди у цих структурних підрозділах відбулася низка заходів, які складалися з двох основних частин. На загальних ранкових шикуваннях командири частин подякували своїм підлеглим за відповідальну службу та досягнуті високі результати у попередній період, а також було проведено інструктаж із заходів безпеки. А згодом керівництво Національної академії та командування Центрів для командирів та начальників окреслили завдання на 2019 рік.

Так, звертаючись до присутніх, ТВО начальника 184-го Навчального центру полковник Руслан Гораш та начальник Міжнародного центру миротворчості та безпеки полковник Ігор Слісарчук наголосили на необхідності впровадження нових форм та способів навчання, з урахуванням бойового досвіду, отриманого Збройними Силами під час проведення АТО та ООС, впровадженні психологічної підготовки із застосуванням відповідних макетів, звукових та шумових імітаторів. Серед пріоритетів – участь у низці командно-штабних навчаннях і тренуваннях, активізація роботи щодо доукомплектування вакантних посад інструкторсько-методичного складу, а також збереження життя і здоров’я особового складу й недопущення бойових втрат, покращення морально-психологічного стану військовослужбовців.

Минулий рік для багатотисячних колективів виявився напруженим та динамічним, проте завдяки спільним зусиллям та плідній праці військових колективів, було досягнуто значних успіхів у розвитку навчально-матеріальної бази та удосконаленні навчально-виховного процесу військовослужбовців.

Так, у 184-му Навчальному центрі значно розширено потужності навчально-матеріальної бази: відкрито навчально-тренувальний комплекс школи підготовки та перепідготовки фахівців пожежної охорони, школу підготовки фахівців протитанкових ракетних комплексів. А у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на високому рівні підготовлено кілька батальйонів ЗС України, а також проведено низку відповідальних міжнародних заходів, таких як виїзне засідання Військового комітету НАТО та навчання «Репід Трайдент- 2018». Для належного соціального забезпечення воїнів у населеному пункті Старичі минулоріч було введено в експлуатацію чотири казарми поліпшеного типу.

У планах на рік у 184-му Навчальному центрі та Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ – подальший розвиток навчально-матеріальної бази, зокрема, створення шкіл загальновійськової підготовки та підготовки мінометників, продовження підготовки підрозділів українського війська, але вже на більш масштабному – бригадному – рівні. Також продовжиться розвиток соціальної інфраструктури, зокрема, заплановано ввести в експлуатацію ще чотири казарми поліпшеного типу та будівництво гуртожитків сімейного типу для одружених військовослужбовців.