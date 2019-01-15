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У «Шегинях» прикордонники знайшли в мікроавтобусі таблетки наркотичної дії

Юлія Шпак

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Учора прикордонники Мостиського загону разом з представниками митниці завадили незаконному ввезенню на територію України заборонених медичних препаратів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

 

У пункт пропуску «Шегині» прибув мікроавтобус «Мерседес», яким в Україну везли велику кількість речей.

«Під час огляду транспортного засобу в охоронців кордону виникли підозри щодо можливої спроби переміщення через державний кордон заборонених речей. А вже при детальній перевірці спільна оглядова група виявила серед особистих речей водія, громадянина України, 100 таблеток трамадолу, що містять наркотичну речовину», – йдеться у повідомленні.

По даному факту поінформовано співробітників правоохоронних органів та направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 305 ККУ. Таблетки вилучено встановленим порядком.

Зазначимо, що загалом протягом минулого року у результаті проведених заходів на державному кордоні співробітники Держприкордонслужби разом із взаємодіючими органами вилучили 343,5 кг наркотичних засобів та понад 30 кг психотропних речовин і  прекурсорів.

Фото: ДПСУ

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