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У Львові чадним газом отруїлася пенсіонерка

Юлія Шпак

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У Львові через отруєння чадним газом до лікарні потрапила 69-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі львівської міської ради.

 

Так, 15 січня близько 01:49 год. у м Львові на вул. Христофора Колумба, 4 у приватній квартирі отруїлась, ймовірно чадним газом, та у стані середнього ступеня важкості була госпіталізована у Львівську ОКЛ жінка, 1949 року народження (26% карбоксигемоглобіну).

Працівниками ЛВ ПАТ «Львівгаз» припинення подачі газу до квартири не проводилось (обладнана газовою колонкою).

Обставини події встановлюються.

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