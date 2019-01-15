ОСТАННІ НОВИНИ

Цьогоріч 31 львів’янин відсвяткує свої 100 та більше років

Олена Карп'юк

|

У Львові мешкає 4 чоловіків та 27 жінок, яким у 2019 році виповнюється сто та більше років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

 

Упродовж цього року 12 львівських довгожителів відзначатимуть свій столітній ювілей, а 19 – 101 та більше років. Найстаршій мешканці Львова цього року виповнюється 104 роки.

Найбільше довгожителів живе у Галицькому районі Львова – 9 осіб; у Франківському районі – 6 львів’ян поважного віку; у Личаківському та Сихівському районах – по 5 ювілярів. Ще 4 осіб, яким цьогоріч виповнюється сто та більше років, проживають у Залізничному районі, а в Шевченківському районі мешкає 2 уродинників-довгожителів.

Традиційно тим львів’янам, яким виповниться по сто років, на День народження з бюджету Львова нададуть одноразову матеріальну допомогу  розміром 5 000 гривень та пам’ятну монету. А ті довгожителі, які святкуватимуть 101 та більше років, також отримають 5 000 гривень.

Загалом на виплати одноразової допомоги для львів’ян-довгожителів у бюджеті Львова цього року передбачили 155 000 гривень.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Продукти з усього світу в одному магазині
Олесь ТЯГАЙ
Продукти з усього світу в одному магазині

Відома роздрібна мережа пропонує вітчизняні й імпортні товари за доступними цінами Мешканці Львівщини зовсім нещо...

Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі
Анастасія ПИЖ
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі

Національна мережа дискаунтерів набула слави локомотива вітчизняної торговельної індустрії. Експерти пояснюють причини. ...

Відома торговельна мережа враховує європейські тренди
Марина ТЕРНЯК
Відома торговельна мережа враховує європейські тренди

«АТБ» впроваджує технології, які співпадають з провідними сучасними розробками найкращих дискаунтерів світу У 2018 ро...

Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові
Вероніка РОЙ
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...