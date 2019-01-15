Цьогоріч 31 львів’янин відсвяткує свої 100 та більше років

У Львові мешкає 4 чоловіків та 27 жінок, яким у 2019 році виповнюється сто та більше років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

Упродовж цього року 12 львівських довгожителів відзначатимуть свій столітній ювілей, а 19 – 101 та більше років. Найстаршій мешканці Львова цього року виповнюється 104 роки.

Найбільше довгожителів живе у Галицькому районі Львова – 9 осіб; у Франківському районі – 6 львів’ян поважного віку; у Личаківському та Сихівському районах – по 5 ювілярів. Ще 4 осіб, яким цьогоріч виповнюється сто та більше років, проживають у Залізничному районі, а в Шевченківському районі мешкає 2 уродинників-довгожителів.

Традиційно тим львів’янам, яким виповниться по сто років, на День народження з бюджету Львова нададуть одноразову матеріальну допомогу розміром 5 000 гривень та пам’ятну монету. А ті довгожителі, які святкуватимуть 101 та більше років, також отримають 5 000 гривень.

Загалом на виплати одноразової допомоги для львів’ян-довгожителів у бюджеті Львова цього року передбачили 155 000 гривень.