Податківці нагадують, що зріс мінімальний розмір ЄСВ

Мінімальний розмір єдиного соціального внеску для фізичних осіб підприємців у 2019 році зріс до 918 гривень та 06 копійок за місяць. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

«У 2019 році фізичні особи – підприємці незалежно від величини отриманого доходу чи його відсутності, а також незалежно від обраної системи оподаткування сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний страховий внесок за місяць, – 22% розміру мінімальної заробітної плати (4 173 грн. х 22% = 918,06 грн.)», – йдеться у повідомленні.

Сплата ЄСВ здійснюється щокварталу до 20-го числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Якщо останній день строку сплати ЄСВ припадає на святковий або вихідний день, останнім днем сплати вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим.

Сплата може здійснюватися щомісячно у розмірі 918,06 грн., або один раз на квартал у розмірі 2754.18 грн.

Звітність по ЄСВ за себе підприємці подають один раз на рік. За 2019 рік – до 10 лютого 2020 року