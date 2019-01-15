Нічні пригоди п’яного водія закінчились переслідуванням копами та розбитим авто

Нетверезий водій розбив свій автомобіль, втікаючи від поліції. Після того, як його наздогнали, зловмисник ще й отримав кілька протоколів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

Напередодні уночі патрульні отримали орієнтування про автомобіль Renault, який їздить тротуарами біля Янівського цвинтаря. Коли екіпаж прибув на вказане місце, транспортного засобу там вже не було, проте за деякий час його виявили неподалік. Водій мав ознаки сильного алкогольного сп’яніння і в цей момент стояв, спілкуючись з кимось. Чоловіка попередили, що в такому стані він не може здійснювати рух, проте вже за лічені хвилини, авто об’їхало службовий автомобіль і почало втікати. Патрульні надали порушнику через гучномовець вимогу про зупинку, проте чоловік її проігнорував. Інспектори розпочали погоню.

На перетині вулиць Шевченка та Золотої, водій не впорався з керуванням та в’їхав у стовпчик. Попри механічні пошкодження на транспортному засобу порушник рушив далі. Весь цей час патрульні попереджали чоловіка через гучномовець про відповідальність та вимагали зупинитися. Водій таки зупинився, бо автомобіль вийшов з ладу.