ОСТАННІ НОВИНИ

Горе-водію, який напідпитку вчинив ДТП, загрожує до трьох років тюрми

Юлія Шпак

|

На Львівщині судитимуть 34-річного жителя Миколаївського району, який вчинив ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Нагадаємо, що минулоріч, 19 серпня, вказана особа у стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем марки «ВАЗ 2108» неподалік с. Бродки, порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення із автомобілем Dachia Logan.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажир автомобіля Dachia отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Миколаївського районного суду Львівської області для розгляду по суті. За вчинене передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років, з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами або без такого.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі
Анастасія ПИЖ
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі

Національна мережа дискаунтерів набула слави локомотива вітчизняної торговельної індустрії. Експерти пояснюють причини. ...

Відома торговельна мережа враховує європейські тренди
Марина ТЕРНЯК
Відома торговельна мережа враховує європейські тренди

«АТБ» впроваджує технології, які співпадають з провідними сучасними розробками найкращих дискаунтерів світу У 2018 ро...

Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові
Вероніка РОЙ
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?

Навесні 2018 року в країні стартувала масштабна реформа первинної ланки медицини. В її межах українці на власний розсуд ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...