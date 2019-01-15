Горе-водію, який напідпитку вчинив ДТП, загрожує до трьох років тюрми

На Львівщині судитимуть 34-річного жителя Миколаївського району, який вчинив ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Нагадаємо, що минулоріч, 19 серпня, вказана особа у стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем марки «ВАЗ 2108» неподалік с. Бродки, порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення із автомобілем Dachia Logan.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажир автомобіля Dachia отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Миколаївського районного суду Львівської області для розгляду по суті. За вчинене передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років, з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами або без такого.