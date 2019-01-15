ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині судитимуть чоловіка, що розповсюджував порнографію

Олександр Косик

|

На Львівщині обрали запобіжний захід 31-річному мешканцю Луцька, який розповсюджував відеопродукцію порнографічного характеру. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Встановлено, що підозрюваний у квітні 2018 року, виготовив, зберігав, а у подальшому розповсюджував родичам своєї колишньої дружини відеопродукцію порнографічного характеру.

Учора, 14 січня, чоловіку обрано запобіжний захід у виді особистого зобов’язання із забороною виїзду за кордон та носінням електроннного засобу контролю.

Довідково: згідно з чинним законодавством за вчинене передбачено до 7 років позбавлення волі.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі
Анастасія ПИЖ
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі

Національна мережа дискаунтерів набула слави локомотива вітчизняної торговельної індустрії. Експерти пояснюють причини. ...

Відома торговельна мережа враховує європейські тренди
Марина ТЕРНЯК
Відома торговельна мережа враховує європейські тренди

«АТБ» впроваджує технології, які співпадають з провідними сучасними розробками найкращих дискаунтерів світу У 2018 ро...

Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові
Вероніка РОЙ
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?

Навесні 2018 року в країні стартувала масштабна реформа первинної ланки медицини. В її межах українці на власний розсуд ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...