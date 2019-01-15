На Львівщині судитимуть чоловіка, що розповсюджував порнографію

На Львівщині обрали запобіжний захід 31-річному мешканцю Луцька, який розповсюджував відеопродукцію порнографічного характеру. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що підозрюваний у квітні 2018 року, виготовив, зберігав, а у подальшому розповсюджував родичам своєї колишньої дружини відеопродукцію порнографічного характеру.

Учора, 14 січня, чоловіку обрано запобіжний захід у виді особистого зобов’язання із забороною виїзду за кордон та носінням електроннного засобу контролю.

Довідково: згідно з чинним законодавством за вчинене передбачено до 7 років позбавлення волі.