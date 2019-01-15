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Мешканець Золочівщини загинув під час пожежі у власному будинку

Олена Карп'юк

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Сьогодні вночі, 15 січня, о 01:59 год. до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у житловому будинку в селі Верхобуж Золочівського району. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Під час розвідки пожежі рятувальники виявили тіло 48-річного власника помешкання.

Повністю ліквідувати займання вдалося лише о 03:33 год. Вогонь знищив перекриття на площі 44 кв м, речі домашнього вжитку на площі 40 кв м.

Наразі всі обставини події та причину загорання встановлюють правоохоронці.

Фото: ДСНС

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