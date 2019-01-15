Мерія назвала ймовірну причину смерті подружжя на Замарстинівській

На вулиці Замарстинівській сьогодні, 15 січня, було виявлено тіла власників квартири з ймовірними ознаками отруєння чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

Близько 12:30 год. на телефон чергового Галицького відділу поліції надійшло повідомлення, що у Львові на вул. Замарстинівській, 3 знайдено тіла власників квартири з ймовірними ознаками отруєння чадним газом.

Серед постраждалих: чоловік 1940 року народження та жінка 1950 року народження.

Обставини події встановлюються.