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Мерія назвала ймовірну причину смерті подружжя на Замарстинівській

Олександр Косик

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На вулиці Замарстинівській сьогодні, 15 січня, було виявлено тіла власників квартири з ймовірними ознаками отруєння чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

Близько 12:30 год. на телефон чергового Галицького відділу поліції надійшло повідомлення, що у Львові на вул. Замарстинівській, 3 знайдено тіла власників квартири з ймовірними ознаками отруєння чадним газом.

Серед постраждалих: чоловік 1940 року народження та жінка 1950 року народження.

Обставини події встановлюються.

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