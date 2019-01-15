Мери міст Львівщини вимагають від Кабміну повернути «нічний» тариф на електроенергію

Міські голови міст Львівщини напрацювали звернення до Кабінету Міністрів України через відміну «нічного» тарифу на електроенергію. Адже для більшості населених пунктів це призведе до суттєвого збільшення видатків на вуличне освітлення вночі або ж взагалі до його вимушеного вимкнення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

Мери міст області вимагають від Кабінету Міністрів відновити тризонний тариф на електроенергію для непобутових споживачів на перехідний період. Відповідний текст звернення вони напрацювали під час засідання Львівського регіонального відділення Асоціації міст України.

«Вимагаємо від Кабінету Міністрів України використати своє повноваження, передбачене статтею 62 Закону „Про ринок електричної енергії“, та застосувати механізм спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів та відновити дію нічного тарифу з коефіцієнтом 0,6 до єдиного роздрібного тарифу», – вказано у зверненні.

Як додає прес-служба мерії, вчора, 14 січня, міський голова Львова Андрій Садовий мав розмову з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Він своєю чергою запевнив, що дасть доручення відповідним службам вивчити це проблемне питання та врегулювати його.

Зазначимо, що 4 грудня 2018 року НКРЕКП прийняла постанову, відповідно до якої з 1 січня скасовано так званий «нічний» тариф на електроенергію. Раніше для нічного тарифу застосовувався коефіцієнт 0,6 до єдиного роздрібного тарифу.

Через це рішення суттєво зростають видатки на нічне вуличне освітлення, які не були закладені у місцевих бюджетах. Рішення НКРЕКП є неправильним та передчасним, адже протягом перших півроку ринок електроенергії не запроваджується у повному обсязі, а діє перехідний період.