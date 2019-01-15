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Львів’ян запрошують на «Різдвяний Mansound»

Андрій Котенський

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Різдвяно-новорічні свята продовжуються. Український гурт ManSound запрошує львів’ян та гостей міста до Львівської національної філармонії на Різдвяний концерт.  Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Шість чудових чоловічих голосів – тенори Володимир Сухін, Вілен Кільченко, Юрій Роменський, Артем Банар, баритон Михайло Вандаловський і бас Рубен Толмачов – привітають своїх шанувальників колядками з різних країн світу, українськими щедрівками, псалмами та іншими різдвяними хітами.

Вже багато років поспіль виступи «вокального оркестру» стають однією із найяскравіших подій січневих свят і проходять із незмінними аншлагами.

ManSound завжди актуальні, самобутні та колоритні. На гостей свята очікує прекрасний чоловічий вокал, досконале а-капельне виконання та унікальний репертуар.

Зробіть вечір 17 січня особливим. Подаруйте собі незабутні враження і зігрійте душу.

Початок концерту, о 19.00

Квитки тут: philharmonia, або у касах Львівської філармонії.

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