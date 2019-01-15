«Крилатий лев» обере найкращі книги року на Львівщині

Комісія з присудження премій Міжнародного літературного конкурсу рукописів прози «Крилатий Лев» оголошує прийом матеріалів на визначення лауреатів 2019 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

До розгляду приймається видрук рукописів прозових творів українською мовою та переклади українською іншомовних рукописів, без тематичних обмежень, не опублікованих досі окремою книжкою, подані автором чи уповноваженою особою та електронний варіант до 1-го червня поточного року. Коротка інформація про автора та контактні телефони обов’язкові.

Матеріали для участі в конкурсі просимо надсилати за адресою: Конкурс «Крилатий Лев», Львівська організація НСПУ, вулиця Соломії Крушельницької, 17 (2-й поверх), Львів, 79000. Тел.: 067-713-68-74; електронна адреса: dyak.oles@gmail.com

Конкурс відбувається за підтримки Львівської облдержадміністрації, а також Львівської міської ради та видавництва «Астролябія».