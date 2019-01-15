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Футболісти львівських «Карпат» вийшли з відпустки та познайомились з новим тренером

Юлія Шпак

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Футболісти львівських «Карпат» зібралися на заміській базі у Брюховичах, аби розпочати підготовку до весняної частини чемпіонату та познайомитися із новим головним тренером – іспанським фахівцем Фабрісіано Гонсалесом. Про це повідомляє Інформаційний центр ФК «Карпат».

 

Понеділок для частини «зелено-білих» розпочався із поглибленого медогляду, ідентичні процедури чекають на інших карпатівців у вівторок.

Першим же заняттям в цьому році для карпатівців стала пробіжка по засніженому брюховицькому лісі та робота у тренажерному залі під керівництвом тренера з фізпідготовки Павла Сіренка. До дебютного тренування, окрім основних гравців, також долучилися й молоді клубні вихованці: Антон Задерейко, Петро Харжевський, Богдан Векляк, Олег Веремієнко, Остап Притула, Роман Толочко, Дмитро Саутін, Ростислав Лях, Данило Сікан та інші.

Упродовж наступних днів «зелено-білі» працюватимуть над відновленням фізичних кондицій. А вже 20 січня, разом з оновленим тренерським складом, вирушать на перші збори до Туреччини.

Фото: ФК “Карпат”

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