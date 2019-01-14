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Новим тренером ФК «Карпат» став іспанець Фабрісіано Гонсалес

Вероніка Рой

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Новим головним тренером «зелено-білих» став досвідчений, 63-річний, іспанський фахівець Фабрісіано Гонсалес. Про це повідомляє Інформаційний центр ФК «Карпат».

 

Раніше Фабрі очолював низку іспанських клубів, а також він працював у Португалії, Греції та Болівії. Контракт з тренером підписано на два з половиною роки.

Нагадаємо, попереднім тренером ФК «Карпат» був португалець Жозе Мораіш. Він попрощався із командою 28 листопада 2018 року.

Довідка

Фабрісіано Гонсалес (Фабрі) (Fabriciano González Penelas (FABRI) народився 25 квітня 1955 року в Сан Педро де Санта Комба (Іспанія). Виступав на позиції правого захисника у рідних галісійських клубах: «Хостелерія», «Луго», «Вівейро», «Вілальбес», «Санта Комба». Тренерську діяльність розпочав у середині 80-их. На Батьківщині працював з «Луго», «Мерідою», «Логроньєсом», «Ельче», «Мурсією», «Алавесом», «Альмерією», «Расінгом», «Гранадою», яку вивів до Прімери вперше за 35 років. Також тренував кілька португальських клубів. У 2013-му очолив грецький «Панатінаїкос». Крім того, був головним тренером болівійського «Петролеро». Останній клуб – іспанська «Лорка», де працював до червня 2018-го.

Фото: ФК ” Карпати”

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