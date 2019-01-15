Авіаперевізник МАУ заборонив брати безкоштовно на борт газету та пакунки з Duty Free

Нова політика перевезення ручної поклажі авіакомпанії МАУ стає схожою до агресивних лоукост перевізників. Пасажирам, що не розмістили свою пресу чи пакунок з Duty Free у валізу, доведеться додатково за це заплатити. Відповідні правила, які істотно ускладнили норми перевезення ручної поклажі для пасажирів МАУ, вступили у дію із 15 січня, йдеться на сайті перевізника, передає кореспондент Львівського порталу.

За даними прес-служби МАУ, нові норми перевезення ручної поклажі будуть діяти для пасажирів, що придбали квитки з 1 листопада 2018 року для подорожі з 15 січня 2019 року, та залежатимуть від базового тарифу та/або класу обслуговування, за яким куплено квиток:

Пасажири, які придбали квитки, у вартість яких не входить перевезення зареєстрованого багажу, зможуть взяти із собою на борт літака 1 місце ручної поклажі вагою до 7 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см, а також верхній одяг та парасольку.

«Починаючи з 15 січня 2019 року, кожен пасажир МАУ, незалежно від класу обслуговування та тарифу, за яким він придбав свій квиток, отримає можливість взяти з собою ще одну додаткову одиницю ручної поклажі вагою до 5 кг та розмірами не більш ніж 40x30x10 см, попередньо сплативши за її перевезення збір у розмірі 15 євро. Здійснити оплату за перевезення додаткового місця ручної поклажі можна буде в аеропорту відправлення», – йдеться у повідомленні.

Цікаво, що пасажир може придбати лише 1 додаткове місце вагою до 5 кг та розмірами до 40х30х10 см.

Якщо пасажир подорожує транзитом та хоче сплатити за перевезення додаткового місця ручної поклажі, йому не потрібно платити за кожний сегмент подорожі окремо. Збір за перевезення додаткового місця ручної поклажі сплачується за весь маршрут подорожі в один бік.

Не вважатися окремим місцем ручної поклажі обладнання, що необхідне особам з обмеженими фізичними можливостями під час перельоту. Такі пасажири додатково до встановленої норми перевезення ручної поклажі зможуть безкоштовно перевозити: 1 тростину, або 1 пару милиць, або 1 ходунки, або інше допоміжне обладнання, необхідне під час польоту.

Що робити пасажирам, які окрім місць ручної поклажі, які дозволені нормами перевезення ручної поклажі, мають інші особисті речі?

«Будь-які додаткові особисті речі, наприклад, такі як пакети Duty Free, ноутбук, преса для читання, фотоапарат, бінокль, портплед та інші, повинні бути спаковані у місце ручної поклажі. Всі особисті речі пасажира, що не будуть спаковані у ручну поклажу, вважатимуться окремим місцем ручної поклажі або багажу, у разі перевищення дозволених норм перевезення ручної поклажі, та будуть прийняті до перевезення лише після сплати встановленого за їх перевезення тарифу», – йдеться у повідомленні прес-служби МАУ.

Якщо пасажир придбав квиток, у вартість якого не входить перевезення зареєстрованого багажу, однак пізніше додатково сплатив за перевезення такого багажу, він не зможе взяти додаткове місце ручної поклажі вагою до 5 кг і розмірами до 40х30х10 см безкоштовно до своєї основної ручної поклажі вагою до 7 кг і розмірами 55х40х20 см. Перевезення додаткового місця ручної поклажі можливе лише після сплати встановленого за цю послугу тарифу у розмірі 15 євро.

Пасажири, які придбали квитки, до вартості яких входить перевезення зареєстрованого багажу та пасажирам преміум економічного класу обслуговування на далекомагістральних рейсах, зможуть взяти із собою на борт літака 2 місця ручної поклажі: 1 місце вагою до 7 кг і розмірами не більше 55х40х20 см та 1 місце вагою до 5 кг і розмірами не більш ніж 40х30х10 см, а також верхній одяг та парасольку.

Пасажири бізнес класу середньомагістральних рейсів матимуть можливість перевозити 2 місця ручної поклажі: 1 місце вагою до 12кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см та 1 місце вагою до 5 кг і розмірами не більш ніж 40x30x10 см, а також верхній одяг та парасольку.

Пасажири бізнес класу далекомагістральних рейсів матимуть можливість перевозити 3 місця ручної поклажі: 2 місця загальною вагою до 15 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см кожне та 1 місце вагою до 5 кг і розмірами не більш ніж 40x30x10 см, а також верхній одяг та парасольку.