Завтра у Львові прогнозують до 4 градусів морозу та сильні пориви вітру

Завтра, 15 січня, у Львові та області на дорогах збережеться ожеледиця, а також очікуються пориви західного вітру 15 — 20 м/с, вдень місцями значний сніг. Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає прес-служба ЛМР.

Так, 15 січня у Львові буде хмарно, часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 9 — 14 м/с, пориви 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі 4 — 6° морозу, вдень 2 — 4° морозу.

Також, у зв’язку із снігопадами та хуртовинами, 14 — 15 січня в горах Львівської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Усіх водіїв закликають обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів — носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.

Нагадаємо, у місті для бездомних та потребуючих людей працюють пункти обігріву — на вул. Кирилівській, 3а (щоденно), та на вул. Личаківській, 56 (в робочі дня за умови зниження температури повітря до мінус 10°).

Додамо, що в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, можна звертатися на «Гарячу лінію міста Львова» за коротким номером 15−80.