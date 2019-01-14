ОСТАННІ НОВИНИ

Завтра у Львові прогнозують до 4 градусів морозу та сильні пориви вітру

Юлія Шпак

|

Завтра, 15 січня, у Львові та області на дорогах збережеться ожеледиця, а також очікуються пориви західного вітру 15 — 20 м/с, вдень місцями значний сніг. Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає прес-служба ЛМР.

 

Так, 15 січня у Львові буде хмарно, часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 9 — 14 м/с, пориви 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі 4 — 6° морозу, вдень 2 — 4° морозу.

Також, у зв’язку із снігопадами та хуртовинами, 14 — 15 січня в горах Львівської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Усіх водіїв закликають обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів — носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.

Нагадаємо, у місті для бездомних та потребуючих людей працюють пункти обігріву — на вул. Кирилівській, 3а (щоденно), та на вул. Личаківській, 56 (в робочі дня за умови зниження температури повітря до мінус 10°).

Додамо, що в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, можна звертатися на «Гарячу лінію міста Львова» за коротким номером 15−80.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі
Анастасія ПИЖ
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі

Національна мережа дискаунтерів набула слави локомотива вітчизняної торговельної індустрії. Експерти пояснюють причини. ...

Відома торговельна мережа враховує європейські тренди
Марина ТЕРНЯК
Відома торговельна мережа враховує європейські тренди

«АТБ» впроваджує технології, які співпадають з провідними сучасними розробками найкращих дискаунтерів світу У 2018 ро...

Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові
Вероніка РОЙ
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?

Навесні 2018 року в країні стартувала масштабна реформа первинної ланки медицини. В її межах українці на власний розсуд ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...