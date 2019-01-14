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Запхала собаку в пакет і била ним об землю. Пенсіонерка отримала умовний термін за вбивство бездомних тварин

Дарина Смеречанська

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На Дніпропетровщині винесено вирок пенсіонерці, яка на очах у дітей вбивала безпритульних собак. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури області.

 

Вироком Софіївського районного суду Дніпропетровської області 60-річну громадянку визнано винною у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.299 КК України (жорстоке поводження з тваринами).

Так, подія сталася у серпні 2018 року в с. Девладове Софіївського району. Вказана громадянка помістила безпритульну собаку в поліетиленовий мішок та, не реагуючи на прохання дітей та дорослих припинити злочинні дії, нанесла не менше 5 ударів мішком об бетонне покриття дороги, спричинивши тварині несумісні з життям тілесні ушкодження, після чого викинула її у яму зі сміттям.

Через декілька днів обвинувачена повторно скоїла умисний злочин відносно ще однієї безпритульної собаки, побивши її до смерті лопатою.

Свою вину підсудна визнала повністю. Обвинувачення підтримувалось Жовтоводською місцевою прокуратурою.

Суд призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. На підставі ст.75 КК України її звільнено від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробувальним строком на 3 роки.

 

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