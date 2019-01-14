У Жидачеві 15-річний хлопець обікрав церкву

Правоохоронці викрили малолітнього зловмисника, причетного до крадіжки з церкви у Жидачеві. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Жидачівське відділення поліції 13 січня надійшло повідомлення про крадіжку з однієї з церков міста, що сталась вночі.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили поліцейські, 15-річний зловмисник проник у церкву, пошкодивши одне з вікон та викрав гроші – пожертви парафіян.

Встановлено, що до скоєння крадіжки причетний 15-річний місцевий мешканець, котрий раніше вже притягувався до відповідальності за крадіжку. Речові докази правоохоронці у нього вилучили. Досудове розслідування триває.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі.