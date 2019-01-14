ОСТАННІ НОВИНИ

У Жидачеві 15-річний хлопець обікрав церкву

Олександр Косик

|

Правоохоронці викрили малолітнього зловмисника, причетного до крадіжки з церкви у Жидачеві. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

У Жидачівське відділення поліції 13 січня надійшло повідомлення про крадіжку з однієї з церков міста, що сталась вночі.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили поліцейські, 15-річний зловмисник проник у церкву, пошкодивши одне з вікон та викрав гроші – пожертви парафіян.

Встановлено, що до скоєння крадіжки причетний 15-річний місцевий мешканець, котрий раніше вже притягувався до відповідальності за крадіжку. Речові докази правоохоронці у нього вилучили. Досудове розслідування триває.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі
Анастасія ПИЖ
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі

Національна мережа дискаунтерів набула слави локомотива вітчизняної торговельної індустрії. Експерти пояснюють причини. ...

Відома торговельна мережа враховує європейські тренди
Марина ТЕРНЯК
Відома торговельна мережа враховує європейські тренди

«АТБ» впроваджує технології, які співпадають з провідними сучасними розробками найкращих дискаунтерів світу У 2018 ро...

Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові
Вероніка РОЙ
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?

Навесні 2018 року в країні стартувала масштабна реформа первинної ланки медицини. В її межах українці на власний розсуд ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...