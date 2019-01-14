У Сокальському районі перекинувся мікроавтобус: загинув водій, ще двоє людей – у лікарні

Вчора, 13 січня, близько 18.45 біля села Опільсько у Сокальському районі перекинувся мікроавтобус «Мерседес Спринтер». Внаслідок ДТП загинув водій. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса «Мерседес Спринтер», 40-річний мешканець Червонограда, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

В результаті ДТП водій мікроавтобуса від отриманих травм помер на місці події. За медичною допомогою звернулись четверо пасажирів «Мерседеса» віком 50, 39, 38 та 31 рік – двоє з них госпіталізовані.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Фото: поліція