У Шевченківському гаю обиратимуть кращого «чорта» та «ангела» Львова

Уже цими вихідними, 19-20 січня, у Шевченківському гаю відбудеться ювілейне десяте «Свято пампуха», під час якого визначатимуть кращого «чорта» та «ангела» міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

У межах «Свята пампуха» на львів’ян чекатимуть конкурси «Кращий ангел» та «Кращий чорт». За креативність та винахідливість переможці отримають подарунки. До участі у конкурсі запрошують усіх охочих.

Упродовж двох днів у Шевченківському гаю діятиме пампуховий ярмарок, на якому можна буде скуштувати пампухи із різними начинками. Також на гостей чекають виступи колективів, дитячих ансамблів та цікава розважальна програма.

«Свято пампуха» триматиме протягом вихідних із 12:00 до 18:00 год. Із його детальною програмою можна ознайомитися тут.пампу