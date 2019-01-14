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У Києві горить будівля Києво-Печерської лаври

Олександр Косик

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У Києві загорілося приміщення монастирського комплексу Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Львівський портал.

 

Сьогодні, 14 січня, о 16:17 на пульт зв’язку «101» надійшла заявка, що горить будівля на вул. Лаврській, 23.

За попередньою інформацією, 2-поверхова окремо-розташована будівля, де сталась пожежа, належить до монастирського комплексу Києво-Печерської лаври.

За попередніми даними, пожежа розпочалась в одній із кімнат на 2му поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на дах. На даний час площа становить орієнтовно 200 кв. м. На місці працює 11 од. пожежно-рятувальної техніки та близько 44 чоловік особового складу.

Станом на 17:30 особовий склад, задіяний на гасінні пожежі виведено на безпечну відстань з будівлі у звязку з загрозою обвалу перекриття між 1 та 2 поверхами. Гасіння проводиться ззовні.

Фото: ДСНС

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