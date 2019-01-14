У горах на Львівщині 8 рятувальників шукали заблукалого туриста-лижника

У Сколівському районі рятувальники розшукали зниклого туриста-лижника. Про це Львівському порталу повідомили у прес-служба ДСНС у Львівській області.

Так, 13 січня о 20:06 до рятувальників надійшло повідомлення, що в с. Славське Сколівського району, спускаючись з гори в темну добу заблукав 36-річний турист-лижник. Працівники Славської пошуково-рятувальної групи ДСНС України негайно почали роботи по пошуку чоловіка. Вже о 21:40 туриста було знайдено в с. Пшонець Сколівського району, медичної допомоги він не потребував.

До пошуків було залучено 8 рятувальників.