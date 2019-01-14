ОСТАННІ НОВИНИ

У Червонограді з балкону випав 70-річний дідусь, який ремонтував телевізійну антену

Дарина Смеречанська

|

У Червонограді  70-річний чоловік впав з балкону четвертого поверху і розбився насмерть: дідусь ремонтував телевізійну антену, не втримався і вилетів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Так, сьогодні, 14 січня, близько 13.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Стуса у місті Червоноград з балкону, розташованому на четвертому поверсі, впав чоловік і від отриманих травм помер.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що 70-річний місцевий мешканець ремонтував телевізійну антену, не втримався та впав з балкону власної квартири.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: Facebook-сторінка ЕхоЧГ

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі
Анастасія ПИЖ
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі

Національна мережа дискаунтерів набула слави локомотива вітчизняної торговельної індустрії. Експерти пояснюють причини. ...

Відома торговельна мережа враховує європейські тренди
Марина ТЕРНЯК
Відома торговельна мережа враховує європейські тренди

«АТБ» впроваджує технології, які співпадають з провідними сучасними розробками найкращих дискаунтерів світу У 2018 ро...

Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові
Вероніка РОЙ
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?

Навесні 2018 року в країні стартувала масштабна реформа первинної ланки медицини. В її межах українці на власний розсуд ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...