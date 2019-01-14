У Червонограді з балкону випав 70-річний дідусь, який ремонтував телевізійну антену

У Червонограді 70-річний чоловік впав з балкону четвертого поверху і розбився насмерть: дідусь ремонтував телевізійну антену, не втримався і вилетів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, сьогодні, 14 січня, близько 13.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Стуса у місті Червоноград з балкону, розташованому на четвертому поверсі, впав чоловік і від отриманих травм помер.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що 70-річний місцевий мешканець ремонтував телевізійну антену, не втримався та впав з балкону власної квартири.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: Facebook-сторінка ЕхоЧГ