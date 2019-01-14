У Буському районі мікроавтобус насмерть збив пішохода

Вчора, 13 січня, близько 23.00 на трасі Київ-Чоп у селі Старий Милятин Буського району мікроавтобус «Рено» насмерть збив пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили поліцейські, водій мікроавтобуса «Рено Мастер», 38-річний мешканець Рівненщини, скоїв наїзд на пішохода, 56-річного мешканця одного з сіл Кам’янка-Бузького району, котрий від отриманих травм помер на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події, призначено експертизи.