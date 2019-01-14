Торік українці сплатили своїм дітям вдвічі більше аліментів: майже 5 млрд грн

Торік Мін’юст стягнув 4,6 млрд грн боргів зі сплати аліментів на користь українських дітей. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

За його словами, це майже вдвічі більше за показник 2017 року, коли дітям було повернуто 2,4 млрд грн заборгованості.

«Досягти таких результатів вдалося завдяки законодавчим ініціативам #ЧужихДітейНеБуває, які запровадили нові потужні інструменти впливу на боржників. У 2019-му ми продовжимо цю роботу. Адже наше спільне з вами завдання – забезпечити гідне дитинство кожній дитині», – написав він.