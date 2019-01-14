Сьогодні українці святкують Старий Новий рік та вшановують Василя

Сьогодні, 14 січня, українці відзначають перший день Нового року за старим стилем, а також свято Василія Великого. Про це повідомляє Львівський портал.

Вечір напередодні Старого Нового року називається Щедрим або Маланчиним вечором і є традиційно одним з улюблених свят українців.

Найважливішою традицією Старого Нового року є посівання. Посівати починають ще з самого ранку до сходу сонця, переважно хлопчики або чоловіки. Є прикмета, що першим в дім цього дня повинен зайти чоловік.

Також нині християни вшановують пам’ять святого Василя. Церковні джерела характеризують Василя як аскета, богослова і вченого, автора кодексу чернечого життя. Василя Великого вважали покровителем землеробства, і саме тому цього дня основною обрядовою дією було засівання осель збіжжям.

За церковними календарем 14-го січня також відзначають свято Обрізання Господнього. Саме тоді за єврейським звичаєм відбувся обряд обрізання Ісуса Христа, після якого дитині й дали ім’я, провіщене ще архангелом Гавриїлом в день передання благої вісті Діві Марії – Ісус.